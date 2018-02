Sebastián Toro explicó la razón de su video curriculum en YouTube

Una suerte de video curriculum sobre Sebastián Toro llamó la atención a los usuarios en YouTube, puesto que se mostraban las mejores jugadas del formado en Colo Colo. Varios pensaron que se trataba de una especie de iniciativa para poder encontrar club, pero fue el propio jugador quién explicó el motivo del registro.



En conversación con El Gráfico, el defensa explicó que "tengo un amigo que hace videos y él fue el de la idea. Como no me lo podía mandar por interno, lo tuvo que subir para mandarme el link".



Toro aclaró eso sí que "si lo ven otras personas, espectacular, pero no fue con ese fin, sino para mandárselo a gente que me está ayudando y que me lo pidió".



El zaguero comentó que su afán no fue "para agradar o no a alguien, sino porque no tenía otra forma de tenerlo".