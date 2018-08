Sebastián Sáez y las críticas contra la UC: "Qué hablen lo que quieran"

Pese a que Universidad Católica sigue peleando palmo a palmo por el liderato del Campeonato Nacional, el elenco cruzado no convence en su juego y viene de lograr sólo empates tras el retorno del torneo criollo tras el Mundial de Rusia 2018.

Sobre aquello, se refirió el delantero Sebastián Sáez, asegurando que "no tomo en cuenta los comentarios sobre el equipo, no nos llegan, qué hablen lo que quieran. Nosotros estamos muy seguros de lo que queremos, en cómo planificamos los partidos y las instrucciones que nos da el cuerpo técnico".

"Lo que se diga afuera respecto a nosotros, servirá para vender más o vender menos, pero nosotros no le tomamos importancia a eso, tenemos cosas más relevantes de qué preocuparnos", agregó el ariete.

Otro que habló fue Matías Dituro, refiriéndose a su presente en los cruzados. "Cada gol que me hagan, por más que ganemos 5-1, hago una autocrítica de por qué me lo hicieron. Conmigo mismo siempre soy autocrítico cuando reaccionó mal ante un remate y me meten un gol y trato de trabajar para que en el siguiente partido no me vuelva a ocurrir", señaló el meta.