Sebastián Sáez: "Ganamos, tenemos los tres puntos, y estamos todos contentos"

Feliz por el triunfo en el clásico ante Colo Colo, se mostró el atacante de la UC, Sebastián Sáez.

"Nos vamos muy contentos, sacamos adelante un partido muy complejo y pudimos darle una alegría inmensa a la gente que nos vino a apoyar", sostuvo el delantero en diálogo con CDF.

Respecto de la jugada clave del partido, en la que Matías Zaldivia le derriba en el área, para el atacante cruzado no hay dos visiones. "Fue penal. Me agarró porque justo iba a cabecear, y me tiró para atrás. Fue clarísimo y nos sirvió para quedarnos con los tres puntos, porque Luciano estuvo muy frío a la hora de definir", indicó.

"Sabíamos que iba a ser muy apretado, porque Colo Colo tiene un muy buen equipo, y los clásicos son más o menos así, apretados, pero Beñat (San José, el técnico cruzado) lo planificó muy bien, y salió todo de acuerdo a lo que planificamos", aseguró el solitario atacante de la oncena cruzada.

"Ganamos 1 a 0, sirvió, tenemos los tres puntos, y estamos todos contentos", sentenció muy alegre, el "Vengador".