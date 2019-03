Sebastián Pérez acusó que lo echaron de Boca Juniors por ser vegano

Sebastián Pérez llegó a Boca Juniors en 2016 como campeón de la Libertadores. Sin embargo, pocas veces fue considerado por Guillermo Barros Schelotto y dos años después tuvo que abandonar el equipo.

En conversación con ESPN, el colombiano de 25 años confesó que fue echado del equipo por una particular razón: "Nunca me lo dijeron de frente, pero yo creo que me fui de Boca por ser vegano".

"Cuando decidí seguir este camino, sabía que se iban a venir este tipos de comentarios. Me hice vegano estando lesionado, me sirvió para recuperarme más rápido, entrenar más y para poder llegar a las terapias con más energías", explicó.

Sin embargo, en el plantel se lo tomaron con la menor seriedad posible y acusó que "sabía que iban a venir este tipo de comentarios. Decían: 'es el 5 de Boca, cómo va a ser vegano, tiene que comer asado'".

Tras su salida del conjunto xeneize, Pérez pasó por el Pachuca mexicano donde jugó escasamente por las lesiones. Actualmente milita en Barcelona de Guayaquil.