Sebastián Keitel explicó dichos sobre Méndez, pero dio sus disculpas al pesista y a Bravo

Tras la polémica que protagonizó en la semana, el exvelocista, Sebastián Keitel, conversó con ADN en donde profundizó sobre sus dichos en contra de Arley Méndez, indicando que a su parecer recibir el premio de mejor deportista del año se debe conjugar con un periodo largo de preparación.



"Arley se merecía ser el mejor del año en halterofilia, pero otra cosa diferente es que él se gane el premio. Tiene que ser, ojalá, por venir de un proceso, de un entrenamiento, de años de trabajo, de entrenadores, durante muchos años", sostuvo.



Sin embargo, en CNN el otrora blanco más rápido del mundo indicó que se comunicó tanto con Méndez como con Bravo para que lo entendieran por sus palabras.



"Los dos grandes errores que cometí fue comentar ese tuit, lo hice muy en caliente, no debí haberlo escrito. Le mandé un pequeño mensaje a Bravo pidiéndole disculpas y también lo hice con Arley. Lo que me tiene más triste es la reacción de muchos chilenos que me trataron de xenófobo e ignorante", dijo.