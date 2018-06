Sebastián Abreu y su llegada a Magallanes: "Uno no se olvida de jugar al fútbol en tres meses"

El nuevo refuerzo de Magallanes, Sebastián Abreu, conversó con ADN Deportes, en donde abordó varios aspectos como su llegada a la Academia, lo que fue su paso por Audax Italiano y el momento de la selección de Uruguay.



Sobre lo primero, el Loco se mostró "feliz la verdad por cómo se dio todo, por el entusiasmo, las ganas y personalmente lo siento así. Ya entrenando con el grupo y entre todos poder anhelar el sueño de estar en la liguilla y soñar con el ascenso".



Con respecto a su deslucido paso por el cuadro de colonia, Abreu comentó que "no jugué en Audax, no pude desarrollar lo que más quiero, aspectos tácticos que llevaron a que no podría ser utilizado. Son aprendizajes en la vida, como jugador, como entrenador el día de mañana, pero más allá de eso, pasado el tiempo lo tomo como un aprendizaje".



El delantero descartó que el tiempo sin actividad le pase la cuenta, ya que "uno no se olvida de jugar al fútbol en tres meses. Si hubiese jugado y me arrastraba en la cancha, me condicionaría. Pero venir de unos semestres espectaculares y llegar a Audax y no jugar te queda la incognita".



Por último, Abreu adelantó que pretende continuar su vida ligada al fútbol, ya que con el retiro piensa en realizar una carrera como entrenador, en donde tiene como referente a Óscar Washington Tabárez, DT de Uruguay.



"Me enseñó una forma y un método que pensé que en Uruguay no se podía vivir. Son muchas cosas en absorver que el maestro me fue dejando", dijo.