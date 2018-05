Se rompe la maldición: Colo Colo empata ante Atlético Nacional y avanza en Copa Libertadores

Tras varios años de fracasos tanto del propio club como del fútbol chileno que no avanzaba de ronda desde 2014, finalmente Colo Colo logró superar la fase de grupos y se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores tras empatar ante Atlético Nacional.



El Cacique realizó una presentación en donde se plantó bien en el Atanasio Girardot, puesto que tras una arremetida intensa en los minutos iniciales del cuadro verdolaga, los albos lograron equiparar las acciones y generar peligro en el arco rival.



A pesar de esto, fueron los colombianos quienes se generaron las acciones más peligrosas, pero en todas respondió de buena forma Agustín Orión, demostrando su pasta para este tipo de instancias coperas.



Por contraparte, Colo Colo tuvo una clara opción sobre el final del primer tiempo, cuando una jugada en la que Fernando Monetti pensó que había posición de adelanto, Esteban Paredes no aprovechó para poner el primero.



El segundo tiempo fue un mero trámite para ambos equipos, ya que no se generaron mayores acciones, más allá de que Atlético Nacional tuvo el control del balón por mayor tiempo. De paso, los albos sufrieron la baja de Jorge Valdivia, quien no pudo resistir la intensidad del encuentro.



Un empate con sabor a épica y que instala a Colo Colo entre los mejores 16 equipos de la Copa Libertadores, instancia en la que no estaba desde 2007, cuando fue eliminado por América. Una clasificación que mejora en algo el mal registro del fútbol chileno en instancias internacionales.