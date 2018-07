Se filtra el diálogo de los jugadores argentinos con Sampaoli en el Mundial

Una goleada desató la tormenta. La crisis al interior de la Selección de Argentina durante el Mundial de Rusia 2018 tuvo un momento crítico, tras la fuerte derrota ante la Selección de Croacia durante el desarrollo del Grupo D.

El 21 de junio los croatas derrotaban 3-0 a la Albiceleste, acentuando las visibles diferencias al interior del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli y de los jugadores trasandinos con el entrenador casildense.

El periodista de TyC Sports y el Diario Olé, Ariel Senosiain, publicó un libro en Crónicas de Ayer con el título: "El Mundial es historias". En el texto expone que los futbolistas citaron al DT a una reunión, en la que estaba el presidente de la AFA.

"No nos llega lo que decís. Ya no confiamos en vos. Queremos tener opinión", le dijeron los seleccionados. Incluso Lionel Messi lo increpó: "Me preguntaste diez veces a qué jugadores querías que pusiera y a cuáles no, y nunca te di un nombre. Decime adelante de todos si alguna vez te nombré a alguien".

El mandamás de la federación, Claudio Tapia, le dijo a Sampaoli: "Tenés que ceder". El periodista asegura que el ayudante técnico Sebastián Beccacece quiso renunciar y que el titular de la AFA le pidió a su abogado que se quedara, porque "es al que los jugadores escuchan". Al final se acordó que se trabajara en consenso.

La petición de los futbolistas a Sampaoli incluyó el que se enfocara en el torneo y no alterara la convivencia diaria con su inseguridad, los cambios de formaciones, las acusaciones, nervios y peleas. Ese día habría quedado sellado el destino del técnico en la Selección de Argentina. Su salida se firmó el martes 17 de julio.