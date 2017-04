Se entregó un quinto sospechoso en el asesinato de un hincha argentino

La violencia de las barras bravas no logra tener solución en Argentina. Su último capítulo fatal es el asesinato del hincha de Belgrano, Emanuel Balbo, quien fue agredido y empujado desde las tribunas del Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La policía trasandina ya está investigando y este lunes consiguió que un quinto sospechoso de instigar la agresión, se entregara a la justicia. Se trata de Óscar "Sapito" Gómez, quien está vinculado al asesinato del hermano de Emanuel Balbo en 2012. Informa el Diario Olé que según los testimonios, Gómez discutió con Emanuel y dijo que era hincha de Talleres, lo que generó la golpiza y la posterior caída de la tribuna Willington del estadio.





Mónica Pico, la abogada de Gómez, aseguró que "mi cliente es inocente, no tiene nada que ver con lo que ocurrió con Balbo. No instigó nada. Se entregó para ponerse a disposición", agregando que "lo que pasó es que Balbo discutió con él por una causa anterior, pero todo quedó ahí. Después, en el entretiempo, Balbo peleó con otros hinchas y fueron ellos quienes lo tiraron. Mi cliente no estaba".

Lucas Ortega, amigo de Emanuel y testigo, contó que "nos lo cruzamos antes de empezar el partido y Gómez lo insultó a Emanuel. Nosotros no le dimos bola, nos fuimos más arriba en la popular. Pero cuando terminó el primer tiempo, la gente se sentó y yo vi que el Sapito se puso de pie y empezó a mirar hacia arriba, como buscando a Emanuel. Para mí que el ataque fue premeditado. Estábamos parados y de golpe vuelve Sapito con varios hombres y lo empieza a increpar a Emanuel, lo insultaban. Empezaron a golpearlo y ahí fue todo muy rápido. De golpe no lo vi más y empecé a escuchar que la gente gritaba que habían tirado a un hincha".