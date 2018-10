Se cumplieron 50 años de la imagen más icónica de los JJOO de México 1968

Ambos iban descalzos, pero con medias negras, lo que representaba la pobreza de los negros. En la premiación de los 200 metros planos de los Juegos Olímpicos de México 1968, los estadounidenses Tommie Smith (oro) y John Carlos (bronce) alzaron sus brazos en con sus manos empuñadas: el Black Power se tomaba el podio.

En la ceremonia coordinaron todo incluso con el australiano Peter Norman (plata), quien les sugirió compartir el par de guantes que tenía Smith para hacer el saludo, luego que Carlos olvidara los implementos en su habitación. Su protesta en contra del racismo se transformaría en una imagen icónica del evento mexicano.

En Estados Unidos a fines de la década de los años sesenta, el movimiento Poder Negro era parte del activismo a favor de los derechos civiles y en contra de la discriminación que sufrían las personas de origen afroamericano. Antes de los JJ.OO. incluso se intentó realizar un boicot en contra de los atletas negros, que finalmente no prosperó.

Carlos llevaba una chaqueta de su equipo de gimnasia desabrochada, para que se viera un collar que recordaba a aquellos afroamericanos que habían muerto ahorcados, linchados o en los barcos que los transportaban como esclavos de África a América. Smith también lucía una bufanda negra, que significaba orgullo por su raza.

Los tres -incluyendo a Norman- portaban una insignia del Proyecto Olímpico por los Derechos Humanos, una ONG que estaba en contra del racismo en el deporte. Cuando comenzaó el himno nacional de Estados Unidos, Tommie Smith y John Carlos agacharon la cabeza y alzaron su puño. El público rechazó la iniciativa y los abucheó.

"Cuando gano soy americano, no afroamericano. Ahora cuando me equivoco y hago algo malo, ahí sí me recuerdan que soy negro. Somos negros y estamos orgullosos de serlo", dijo Smith. Avery Brundage, el presidente del Comité Olímpico Internacional, consideró que era un gesto político inadecuado y los expulsó de los juegos.

El Comité Olímpico Estadounidense primero se negó a aceptar las sanciones contra Smith y Carlos, pero luego las aceptó ante la amenaza de que fuera expulsada toda la delegación. Los dos héroes de la lucha contra el racismo, tras volver a su país, fueron criticados y sus familiares incluso recibieron amenazas de muerte.

Smith siguió en el atletismo y luego probó suerte en el fútbol americano. En 1999 fue premiado como el deportista del milenio en su país. Carlos también siguió ligado al atletismo y en 1969 igualó el récord mundial de 100 metros. Antes de que una lesión lo retirara del deporte, jugó fútbol americano.

Norman fue castigado por las autoridades deportivas de su país y fue exlcluido de los JJ.OO. de Munich '72 aunque había terminado tercero en la clasificación. El 3 de octubre de 2006 murió de un ataque cardíaco a los 64 años en la ciudad Melbourne. Tommie Smith y John Carlos fueron portadores de su féretro.