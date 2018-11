Se acabó la temporada 2018 para Alexis Sánchez

El Manchester United confirmó que Alexis Sánchez finalmente sufrió una lesión en el tendón de la corva del muslo de la pierna derecha.

El DT de los diablos rojos, José Mourinho, confirmó en la página oficial del club que se trata de "una lesión importante" y aseguró que el chileno "gritó de dolor" durante la práctica.

Además, adelantó que según su experiencia una lesión de ese tipo lo podría tener fuera hasta por seis semanas, por lo que se perdería el resto del 2018.

El tocopillano arrastraba varias molestias que lo mantuvieron como suplente en los recientes partidos ante Manchester City y Crystal Palace. La última vez que entró de titular fue en la victoria 2-1 ante la Juventus por Champions League.

De cara al partido contra Southampton, Mourinho dispondrá del debutante Diogo Dalot para cubrir la plaza dejada por el también lesionado Victor Lindelof.

