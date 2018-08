Scaloni y Aimar dirigirán los amistosos de la selección argentina en septiembre

La AFA se toma con calma la elección del próximo entrenador de la selección argentina tras la traumática salida de Jorge Sampaoli y por ahora, no hay ningún panorama claro en cuanto al sucesor del casildense.



No obstante, desde el organismo trasandino confirmaron a Lionel Scaloni y Pablo Aimar como dupla técnica para dirigir en los amistosos de septiembre ante Guatemala y Colombia.



Según TyC Sports, los exjugadores, que se encuentran disputando el torneo de L'Alcudia con la Sub 20, viajarán a Estados Unidos para afrontar los partidos que se disputarán en Las Vegas y Nueva Jersey.