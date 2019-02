Saque de Fernando Verdasco ante Federer postula al ser el peor de la historia del tenis

El partido entre el suizo Roger Federer y el español Fernando Verdasco en el ATP de Doha, no sólo dejó el triunfo del helvético en tres sets, si no que también un punto que no logró pasar despercibido para nadie.

Resulta que mientras el hispano sacaba para mantener su servicio, realizó un saque que postula al ser el peor en la historia del tenis, a tal punto, que el propio Verdasco quedó sorprendido por lo que realizó.

El hecho significó que Federer le terminara quebrando.

