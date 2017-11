Santiago Wanderers sorprende a la U y se corona campeón de la Copa Chile

Santiago Wanderers derrotó a Universidad de Chile por 3-1 en el Ester Roa y se coronó campeón de la Copa Chile 2017.



Los dirigidos por Nicolás Córdova salieron con todo en el PT, y a los 15' de partido ya habían exigido a Johnny Herrera en dos oportunidades. Los azules sintieron la ausencia de Sebastián Ubilla en ofensiva, que se acrecentó tras la salida de Mauricio Pinilla a los 25' por lesión.



Corrían 30' de la primera mitad, cuando Enzo Gutiérrez abrió el marcador tras rematar desde fuera del área, ante la débil resistencia de Johnny Herrera. El "Decano" se fue en ventaja a los camarínes y apenas a los 5' del ST, aumentó el marcador luego de un rebote de Herrera capturado por Jean Paul Pineda.



Cuando la U estaba más cerca del descuento, Gonzalo Jara cometió una infantil infracción en el área a los 72' y Eduardo Gamboa no dudó en cobrar penal. Gutiérrez cumplió la ley del ex por multiplicado y definió con tranquilidad al palo izquierdo de Herrera para poner el 3-0 parcial.



Apenas dos minutos después, apareció David Pizarro con un tremendo zapatazo a ras de piso, que hizo estéril la volada de Gabriel Castellón para dejar las cosas 3-1 en Concepción.



No obstante, los azules no pudieron acortar distancias y los de Valparaíso supieron defender con tranquilidad los minutos finales del complemento para quedarse con la final.



Tras la obtención del título, Santiago Wanderers conquistó su tercera Copa Chile, campeonato que obtuvo en 1959 y 1961.