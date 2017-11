Santi Cazorla anuncia nueva operación y retrasa su vuelta a las canchas

El calvario de Santi Cazorla con las lesiones parece no llegar a su fin y este miércoles tuvo que volver a ser operado antes de su vuelta a las canchas, acumulando su novena cirugía.



El volante español explicó la situación a través de su cuenta de Twitter, donde aseguró que "debido a unas molestias en el tendón que llevaba arrastrando en los últimos días, he tenido que volver a pasar por el quirófano".



Cazorla lleva 405 días de inactividad y no juega desde octubre de 2016, cuando se retiró del campo de juego ante el Ludogorets en Champions League debido a unas molestias en el talón de Aquiles.



Cabe recordar que el compañero de Alexis Sánchez en el Arsenal fue operado el 8 de diciembre del año pasado en Suecia. Sin embargo, tuvo varios inconvenientes; se le infectó un hueso en la cirugía, la cicatriz no se le cerró y le tuvieron que hacer un injerto de piel.





Debido a unas molestias en el tendón que llevaba arrastrando los ultimos dias, he tenido que volver a pasar por el quirofano. Toca retrasar la fecha de vuelta a los terrenos de juego, mantengo la ilusión y motivación para volver a disfrutar de mi gran pasión, el futbol.#football pic.twitter.com/HpYYRd9VyQ — Santi Cazorla (@19SCazorla) November 29, 2017