Sánchez: Voy a terminar mi carrera en la U, era el sueño de mi padre y se lo voy a cumplir

En conversación con Chilevisión, Alexis Sánchez reveló dónde pretende terminar su carrera, cuando cierre su exitoso paso por el fútbol europeo.



"Es un sueño de mi familia, de mi papá que hoy está en el cielo, en mi familia les gustaría que terminara en la U. La gente lo va a entender, es un sueño de mi padre y se lo voy a cumplir si Dios quiere", afirmó.



Sánchez también contó que aún no supera el fracaso de la eliminación del Mundial de Rusia 2018, indicando además que están claros los responsables.



"No fuimos por culpa de nosotros. Creo que a veces nos confiamos. Pensamos en ganarle a Paraguay por ser los campeones y estábamos equivocados, yo sabía que no podíamos reaccionar así. Nos relajamos y creo que eso nos tiene que servir de experiencia", aseveró.