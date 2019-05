Sánchez reveló las razones detrás de la filmación de 'Mi amigo Alexis'

En el marco del estreno de Mi amigo Alexis, el delantero chileno Alexis Sánchez conversó con respecto a lo que significó esta experiencia en el séptimo arte, lo que para él significó un trabajo muy lindo y en el que aprendió de varios aspectos.



Acerca del origen del proyecto, el ariete de Manchester United contó que "siempre he dicho que me gustaría hacer una película. Hablé con personas cercanas y dijeron que encontráramos la forma, y tratamos de que fuese algo lindo para los niños. Hago todo por ellos, y se encontró algo positivo con algunas anécdotas".



Con respecto al aprendizaje, Sánchez reveló que "es diferente a jugar fútbol. Allí no estás preocupado de las cámaras o de lo que dicen. Es algo parecido en las primeras actuaciones, porque allí es algo incómodo con el tema de la cámara, pero ya al último estaba relajado, feliz y me salió más natural".



En cuanto a su evaluación a nivel de actuación, el Niño Maravilla se calificó con nota cinco, ya que "en mi vida soy detallista y quiero que las cosas salgan muy bien. Que salga todo en cada momento, el sonido y los detalles".



Por otro lado, Sánchez reveló que su serie favorita es Dragon Ball Z, que su personaje que le gustaría interpretar en el cine es Superman, mientras que sus películas preferidas son Mi amigo Alexis, Rocky y Tarzán. Finalmente, señaló que si no hubiese sido futbolista, se habría decantado por ser cantante romántico o estilo Michael Jackson.