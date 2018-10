San José:"Los rumores de Colo Colo no tienen ningún peso"

A dos días del trascendental clásico universitario, Beñat San José debió salir al paso de los rumores que lo vincularon a Colo Colo para la próxima temporada.

"No tienen ningún peso, estoy sorprendido por lo que dijeron. Eso no salió de mí o de ningún jugador. Me enteré cuando llegué a esta conferencia", dijo el español este jueves.

El técnico de Universidad Católica, además, descartó de plano el arribo de Mauricio Pinilla: "Sé que el presidente lo desmintió, y no tiene ninguna base. También son rumores y prefiero dejarle a Juan Tagle la respuesta".

Respecto a lo futbolístico, San José alabó la actuación de Marcos Bolados y Andrés Vilches ante la Universidad de Concepción: "Jugaron muy bien los dos y conseguimos una victoria muy importante. Han entrenado de gran forma y están con confianza. Eso es un plus y llegan motivados al partido ante la U".