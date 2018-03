San José y la suspensión de Guede: "Uno siempre desea que los colegas estén en el banco"

Si bien este fin de semana no hay fútbol chileno, por la fecha FIFA, Universidad Católica ya tiene la mente puesta en su visita a Colo Colo.

Beñat San José, entrenador de los cruzados, tuvo una particular frase por la suspensión de Pablo Guede: "No sé si será una ventaja, uno siempre desea que los colegas estén en el banco. Es uno de los mejores técnicos del continente y creo que a Colo Colo no le beneficiará que esté afuera".

Respecto a la importancia del duelo en el Monumental, el español apuntó que "tenemos la opción de distanciarnos más de un rival que siempre pelea títulos, siempre es complicado jugar en su cancha y es difícil para cualquier rival. Me encanta jugar los clásicos y es una motivación extra".

Además, entregó una actualización sobre la salud de sus jugadores: "Por ahora tenemos la baja de Voboril, Kuscevic la próxima semana debería entrenar con el equipo y Buonanotte está trabajando diferenciado con balón. Tenemos algunas precauciones con él, pero se encuentra bien".