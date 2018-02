San José probó a Bolados como variante en la UC y Aued destacó su cambio gracias al DT

Los buenos resultados que tienen al equipo como uno de los punteros ha generado un ambiente especial en Universidad Católica, una sensación que es consignada por Luciano Aued y que a su parecer responde al trabajo que está realizando el técnico, Beñat San José.



Tras la práctica, el volante reconoció que "me siento bien y cómodo. Beñat me hace sentir un jugador importante y eso me gratifica, pero ninguno tiene el lugar asegurado. Trato de aportar lo mío, contagiar y entiendo que nadie se puede relajar. El que se relaja se va para afuera".



Con respecto a la práctica, el estratega español probó algunas variantes, como por ejemplo la presencia de Marcos Bolados como puntero izquierdo, en desmedro de Andrés Vilches.