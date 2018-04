San José a periodista: "Si su opinión sobre el fútbol es muy reducida, no es mi problema"

El técnico de Universidad Católica, Beñat San José, se mostró incómodo ante una pregunta con respecto al poco vistoso juego que ha desplegado el elenco estudiantil, a raíz de la campaña del equipo y el último empate frente a San Luis.



"Le pido respeto y que cuide sus palabras, porque si yo soy respetuoso con usted, usted debe serlo con mi equipo. Salvo San Luis y La Calera, no he visto a equipos sobresalientes", expresó con dureza a un periodista.



El español añadió que "usted tiene que respetar nuestro juego, nuestro trabajo. Si su opinión sobre el fútbol es muy reducida, no es mi problema".



Con respecto al resultado, San José valoró la unidad, aunque consideró que "también pudimos haberlo ganado. Esta es una cancha difícil, la estadística dice que los últimos campeonatos Católica ha perdido en esta cancha, nosotros empatamos, y por supuesto que preferíamos haberganado".