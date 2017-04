Sampaoli y posible partida a la selección argentina: "Se juega con mi nombre"

Tras el despedido de Edgardo Bauza de la banca trasandina, Jorge Sampaoli ha sonado con fuerza desde el otro lado de la cordillera. Claudio Tapia, presidente de la AFA, llegó a Barcelona para reunirse con Lionel Messi y se especula con una reunión entre el dirigente y el actual DT del Sevilla.



En la previa al partido ante el Valencia por la Liga, Sampaoli debió responder en torno a los rumores y aseguró que no se ha reunido con nadie de la AFA. "No me reuniría con nadie, ni con mi hermano, días antes de un partido. No me molestan cosas que no hago. Ya fui técnico de Barça, PSG, Holanda, Arsenal... Se juega con mi nombre".



Sobre su presente en el Sevilla, señaló que no ha renovado y no tiene conversaciones pendientes con nadie. "Tengo que caminar por el camino que me corresponda, no por otro que no sea pensar en estos siete partidos", agregó.



Por último, negó haber dado el sí para asumir la banca de la selección argentina. "Para algo tan importante como lo de Argentina, tendría que haber una reunión personal y no la ha habido", concluyó.