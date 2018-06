Sampaoli y las críticas: "A veces te hacen sentir como un delincuente por perder un partido"

Jorge Sampaoli otorgó una conferencia de prensa a un día del trascendental duelo con Nigeria, en lo que ha sido su semana más difícil desde que asumió la banca de la selección argentina.



El estratega se mostró dolido por las críticas y aseguró que "a veces te hacen sentir como un delincuente porque perdiste un partido".

"Fue una semana difícil. La derrota nos golpeó y nos puso en el compromiso de ganar y depender de un resultado. La semana fue de menor a mayor. Con respecto a lo que se habló, no puedo aclarar cosas que no existieron", agregó.











Además, señaló que este martes la "Albiceleste" mostrará su mejor versión ante los africanos. "Estoy convencido de que tenemos muchos argumentos para lograr la clasificación", indicó.



Por último, no quiso ahondar en las conversaciones privadas que mantuvo con el plantel. "No me parece que se tengan que saber. Cuando se pierde hay acusaciones recíprocas entre el que proyecta y el que ejecuta. Se habló de frente, por el bien de la Argentina", concluyó.