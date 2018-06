Sampaoli y el penal fallido de Messi: "Le dije que lo erramos todos"

Jorge Sampaoli enfrentó a los medios de comunicación a un día del trascendental duelo ante Croacia por el Grupo D de la Copa del Mundo.



El DT de la "Albiceleste" le quitó presión a Lionel Messi y aseguró que el penal que falló ante Islandia lo erraron todos.



"Hubo bronca por no haber ganado, pero las emociones se vinculan con las responsabilidades y le dije que 'este es el Mundial de 40 millones de personas, lo erraste vos, lo erré yo y lo erramos todos'", señaló el casildense.



"Messi no puede ser el único culpable. Cuando hace un gol lo festejamos todos los argentinos, entonces cuando erra un penal no podemos caerle sólo a él", agregó.

Por último, apeló a la unión del grupo para conseguir la clasificación a los octavos de final. "Estamos convencidos de que vinimos acá por algo. La unión va a generar que este equipo logre estar en la próxima etapa", concluyó.