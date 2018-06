Sampaoli tras la eliminación de Argentina: "Es muy doloroso, pero no evalúo la renuncia"

Jorge Sampaoli enfrentó a los medios en conferencia de prensa tras la eliminación de Argentina. El DT de la "Albiceleste" se mostró dolido por la derrota, pero descartó dar un paso al costado luego del traspié ante Francia.



"Es muy doloroso quedar afuera por el esfuerzo que hicieron los jugadores. La frustración no me hace evaluar la renuncia", dijo de entrada el estratega.



Además, descartó de plano que haber quedado afuera en octavos de final haya sido un fracaso. "Argentina luchó y hasta el final tuvo chances. Esto es una frustración, fracaso es otra cosa", indicó.



Respecto al desempeño de Kylian Mbappé, figura de los galos, que marcó dos goles en cuatro minutos: "Tuvo una noche increíble y nos hizo sentir ese momento".



Por último, se refirió al poco tiempo que tuvo para preparar el equipo, sin embargo, no lo puso como excusa para la eliminación. "Imaginábamos que el tiempo iba a ser el que necesitábamos. Imaginábamos que Argentina iba a llegar mucho más lejos, pero hay que asumirlo", concluyó.



Cabe consignar que Sampaoli firmó un contrato por cinco años con la AFA, con una revisión para la Copa América 2019. En caso de que la AFA desee prescindir de sus servicios, deberá pagarle 20 millones de dólares al casildense.