Sampaoli: "El equipo que más sensaciones me generó estando adentro fue la U"

El DT de la selección argentina Jorge Sampaoli brindó una charla en una escuela de periodistas en Buenos Aires y reveló que el equipo que más lo marcó como entrenador fue la Universidad de Chile.



"El equipo que más sensaciones me generó estando adentro fue la U. Después de afuera el que más me marcó fue el Barcelona de (Pep) Guardiola. También la Argentina de (Marcelo) Bielsa", dijo ante los alumnos de Deportea.



Además, postuló a Francia, España y Brasil como candidatos a quedarse con el Mundial de Rusia 2018: "Están un paso por delante de nosotros sobre todo por tiempo de trabajo. A Alemania no lo nombro porque no me gusta como juega".

Sobre el funcionamiento del equipo para la Copa del Mundo, el casildense aseguró que "el estilo del equipo, que no es el sistema, es atacar con seis jugadores y defender con cuatro. El sistema puede ser variable. Puedes jugar 2-3-2-3, a veces depende del rival".



Por último, se refirió a la ausencia de Gonzalo Higuaín en los últimos partidos de Eliminatorias y no lo descartó para la nómina definitiva: "En el corto plazo en el que estábamos era complicado su tema. Ahora estamos en el mediano plazo y creo que puede ser un jugador importante".