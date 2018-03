Sampaoli: El equipo es mucho más de Messi que mío

La Selección de Argentina busca una identidad y su director técnico, Jorge Sampaoli, cree que ya la tiene: "Si Leo está bien, será mucho más el equipo de él que el mío". El ex seleccionador de la Roja agregó que "Messi está en un momento de mucha madurez y responsabilidad. Es un jugador que potencia a todos sus compañeros".

Antes del amistoso ante la Selección de Italia, Sampaoli comentó sobre Rusia 2018 que "somos candidatos a ganar el Mundial. El escudo merece que seamos candidatos. Los rivales respetan a la Argentina y esta camada de jugadores elevó ese respeto".





El DT de la Albiceleste recalcó que "mi obligación es saber que todo lo que está dentro de los jugadores para poder potenciarlo, para que los rivales nos teman aún más. No hay ninguna duda de que el equipo tiene que desarrollar el protagonismo. No va a ser un mundial de especulación para la Argentina".

Jorge Sampaoli analizó sobre los amistosos que "me gustaría, más allá de los resultados en esta gira, sacarme mis dudas respecto a los jugadores que estamos evaluando" y se sinceró sobre un jugador de la Juventus: "Dybala es top, pero o no le supimos transmitir o él no entendió lo que pretendíamos. Veremos en estos dos partidos si alguien es mejor que él o si tenemos que potenciarlo".