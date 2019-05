Salas tras eliminación: 'Nos vamos a acordar de este día cuando haya sonrisas en nuestras caras'

El técnico de Colo Colo, Mario Salas, lamentó la eliminación de su escuadra por Copa Sudamericana ante Universidad Católica de Ecuador, tras caer por 3-0 en lanzamientos penales.

Al respecto, el DT indicó: "Tratando de ser lo más consecuente posible, en los tiempos actuales no se puede regalar tanto como regaló Colo Colo, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo cambió la actitud y nos generamos varias ocasiones de gol, pero no estuvimos finos en la definición. El no entrar como deberíamos haber entrado en este partido nos costó la clasificación".

Sobre si consideraba la eliminación un fracaso, argumentó que "yo siento que es el no logro de un objetivo. Nos habíamos propuesto seguir avanzando en la Copa Sudamericana y no lo logramos. No tuvimos las herramientas, sobre todo futbolísticas para haber avanzado de fase, y me parece que Universidad Católica es un justo vencedor de la eliminatoria".

"Yo lo llamaría como una derrota importante para Colo Colo, sobre todo por como se había dado la llave antes del partido que disputamos hoy", añadió el estratego.

Respecto a cómo sintió el partido desde la banca, manifestó: "Me da la impresión que el partido pasó mucho por nosotros. Nos generamos seis o siete ocasiones de gol y no fuimos capaces de poder definirlas. buscamos por distintos flancos y con distintos argumentos poder pasar esa valla final. Estos partidos son así, nos vienen a entregar la cancha y nos ganan al contraataque".

"Lo de hoy es una nueva oportunidad para seguir aprendiendo y seguir mejorando, lo tomo de aquella forma", lanzó Salas.

¿Respaldo de Mosa? "Se toma bien. Siempre es bueno tener el apoyo de la gente que está trabajando acá y del hincha, sobre todo en estos momentos. Por más que uno trate de ser lo más objetivo posible, me quedo con que en el segundo tiempo hubo un grupo de jugadores que se jugaron por completo e intentaron por todos lados ganar".

Finalmente, Salas mandó un potente mensaje: "Estoy seguro que esto va a cambiar. Nos vamos acordar de este día cuando haya sonrisas en nuestras caras y cumplamos otros objetivos que nos habíamos propuesto. Siento que en cada camino o en cada proceso no todas las cosas que suceden son positivas, pero tenemos que ser capaces de aprender de esto y sacar conclusiones", cerró.