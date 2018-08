Salas previo a reunión con la Conmebol: "No hemos tenido respuesta por el detalle del fallo"

Marcelo Salas viajó este lunes rumbo a Paraguay para reunirse con el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, por la pérdida de puntos ante San Lorenzo, tras la mala inclusión de Jonathan Requena.



El "Matador" aseguró que solicitaron el detalle del fallo, pero hasta el día de hoy aún no reciben respuestas.



"Mandamos un e-mail para que nos dieran los argumentos y los detalles del fallo, que todavía no llegan. Sin tener eso no podemos apelar. Lo primero es eso", dijo el presidente del "Pije" previo a abandonar el país.



"Después tenemos plazo hasta mañana para apelar y aprovechar de demostrar todos nuestros antecedentes y comentarios a lo que consideramos una injusta sanción. Lo importante es que nos reciben y podemos plantear todo en detalle. Ojalá nos vaya muy bien", agregó.



Para Salas el problema por el caso Requena es debido "al sistema que no está funcionando. Si arroja errores, ellos tendrán que revisarlo y ahí está nuestro respaldo en cuanto a la buena inscripción que hicimos nosotros. Pasamos todos los protocolos; primero en Chile y luego se envía a Conmebol, la cual visa todos los contratos y autorizaciones a nivel sudamericano".



Por último, no descartó ir al TAS en caso de que la Conmebol rechace la apelación del fallo.