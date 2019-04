Salas por Esteban Paredes y Jorge Valdivia: 'No soy de los técnicos que garantizan titularidad'

Mario Salas analizó el presente de Colo Colo en la antesala del duelo frente a O’Higgins de Rancagua por el torneo nacional.

El entrenador de los albos asegura que está seguro que podrán volver a las victorias en el duelo frente a los celestes. "No nos preparamos para perder, nos preparamos para ganar. Está en nuestra mente el probar porque el campeonato es largo. No es una cuestión azarosa o sin convicción".

Pese a la derrota ante Coquimbo, Salas confesó que la derrota sirvió para fortalecer a los jugadores. "El partido contra Coquimbo fue un traspié bastante fuerte, pero seguimos avanzando. Y no sólo en cancha, en el plantel, en las relaciones, son cosas a las que les doy valor".

Sobre la eventual titularidad de Jorge Valdivia y Esteban Paredes, el entrenador confesó que la decisión pasará por lo que opte en los próximos días. "En el caso de Jorge o Esteban están en condiciones de jugar. La decisión pasa por mí. Pero la decisión se toma en base a algo. Y eso pasa con todos".

De todas formas, confesó que no ratificará la titularidad de jugadores pese a la importancia que tengan dentro del plantel. "No soy de los técnicos que garantizan titularidad. Por lineamientos frente a cómo traspasar un mensaje hacia el plantel. Los dos son grandes jugadores (por Jorge Valdivia y Esteban Paredes), está probado, pero el estar prometiendo titularidad para algunos jugadores no es lo más aconsejable".

El duelo entre Colo Colo y O’Higgins de Rancagua será el día sábado a las 15:30 horas en el estadio Monumental.