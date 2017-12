Salah y cita con Rueda: "Me interesaba mucho conocer su visión sobre el fútbol"

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, se refirió a su viaje a Colombia, donde se reunió con el director técnico Reinaldo Rueda, quien pese a mantener contrato con el Flamengo es tentado para asumir la Selección de Chile.

El mandamás de la federación chilena explicó que "esperamos hacerlo (el anuncio) lo antes posible, aunque vuelvo a repetir que no tenemos las urgencias inmediatas de tener mañana un técnico, pero estamos trabajando para no equivocarnos".

"Me junté largamente con él y hablamos de entrenador a entrenador, de director técnico a director técnico. A mí me interesaba mucho conocer su sentir, su visión sobre el fútbol. Y me imagino que le gustará conocer al presidente de la federación", finalizó Salah.