Salah y ausencia de Bravo en la Roja: "Que condicione su participación le hace mal al proceso"

Claudio Bravo sorprendió el miércoles pasado al anunciar que no será parte de la Roja en los amistosos ante Suecia y Dinamarca, que se disputarán el 24 y 27 de marzo, respectivamente.



El capitán de la selección chilena argumentó que le preocupaba su "preparación y trabajo", por lo que había realizado una solicitud a la ANFP, pero que aún no había recibido un llamado de Arturo Salah para "solucionar este tema".



Un día después, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, Arturo Salah, salió al paso de los dichos del portero nacional y cuestionó su decisión.



"Cualquier jugador que condicione su participación me parece que no corresponde, le hace mal al proceso. Es muy importante que todos los jugadores respeten los roles y a la gente que está dirigiendo", dijo el timonel en conversación con T13 radio.



Claudio Bravo y Arturo Salah en la Copa América Centenario 2016



Se especula que el capitán de la Roja habría pedido a Julio Rodríguez, su formador en Colo Colo, como preparador de arqueros para la selección chilena, situación que no fue vista de la mejor manera en la ANFP.



"El fondo del asunto es que aquí hay un inicio de un proceso serio y las nominaciones de la gente con las que va a trabajar corresponden al cuerpo técnico y así va a ser", dejó en claro Salah.



No obstante, apostó por un retorno de Bravo a corto plazo: "Claudio tiene las puertas abiertas. Es un jugador importante para la selección y esperamos que en el futuro tenga la claridad para hacer lo que los jugadores hacen".