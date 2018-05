Tras ser atendido por los médicos dada su lesión en la final de Champions ante el Real Madrid, Mohamed Salah publicó un mensaje cargado de optimismo en su cuenta de Twitter.

"Fue una noche muy dura, pero soy un luchador. A pesar de las probabilidades, confío en que estaré en Rusia para hacerles sentir orgullosos. Vuestro amor y apoyo me darán la fuerza que necesito".

De esta forma, renació la esperanza en Egipto de poder contar con su máxima figura en la cita planetaria.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e