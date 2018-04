Salah condenó el racismo y se fue en picada contra los jugadores que disputaron el Superclásico

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, no se quedó callado tras lo sucedido en el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile y lanzó una crítica hacia los jugadores por la actitud que demostraron en el terreno de juego.

A lo primero que se refirió el timonel de Quilín fue a los insultos racistas que habría lanzado el portero argentino Agustín Orión contra Jean Beausejour, luego que el jugador de la U fuese expulsado por un manotazo.

"Es un tema desagradable. Todo tipo de discriminación para nosotros es muy negativa y de hecho hemos sido víctimas de eso", aseguró Salah.

El otro hecho llamativo, se dio con la discusión en cancha que tuvieron el propio Beausejour con Mauricio Pinilla, la cual terminó con empujones y palabras de grueso calibre por parte de ambos futbolistas.

"Eso no me gustó. Un clásico espectacular, la emotividad que tiene siempre, es el partido del fútbol chileno. Pero me gustaría que hubiera más cooperación entre los jugadores, los protagonistas, para proteger al fútbol", condenó el mandamás del fútbol criollo.