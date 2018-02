Sagal y reunión con Rueda: "Nos mostró el proyecto para los amistosos y Copa América"

Ángelo Sagal conversó este lunes con Los Tenores y analizó su gran momento en el Pachuca de México, donde es el goleador de su equipo con cuatro tantos.



El exjugador de Huachipato aseguró que le tomó un tiempo adaptarse al fútbol azteca: "Fue difícil porque acá en Pachuca tenemos altura, así que me costó como un mes adaptarme y también por lo físico que es acá y lo rápido que se juega".



El DT Diego Alonso lo ha utilizado como mediapunta, sin embargo, manifestó sentirse más cómodo por las bandas. "Me gustaría jugar más por fuera, por una comodidad del enganche hacia al medio y el remate al arco. Me cuesta jugar de espalda, prefiero jugar pegado a la banda, por eso a veces tiendo a tirarme más a la derecha o a la izquierda", indicó en ADN.



Sobre la reunión con Reinaldo Rueda: "Fue para conocernos, para mostrarnos el proyecto que trae para la selección chilena con el tema de los amistosos y la Copa América. También para felicitarme por el momento".



"Ilusiona, pero esto es de momento. Él me dijo que estaba en un buen momento y que tenía que mantenerlo. Si uno no está en buen momento no lo van a tener en cuenta, que tenía que seguir igual", agregó.





Sagal anotando uno de sus cuatro goles en la Liga MX



Respecto a los puntos a mejorar, el ariete de 24 años puso énfasis en "concretar más las ocasiones que tenga. Quizás tengo muchas en un partido y meto una o dos teniendo la oportunidad de meter tres o cuatro".



Sagal no olvida la ocasión desperdiciada en la final de la Copa Confederaciones ante Alemania y confesó que "la verdad me da vuelta. No se olvida, porque hubo mucha repercusión en Chile por haberle fallado así. Quizás otra selección u otro jugador con más renombre también se le va y lo van a matar igual".



No obstante, aseguró encontrarse en otra etapa, adquiriendo mayor experiencia tras su adaptación. "Son cosas del pasado, y quizás hacerlo mejor para cambiar ese gustito amargo que tiene la gente conmigo", concluyó.