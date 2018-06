"Sacha" Sáez: La Liga de Emiratos es competitiva, pero volví a Chile porque el fútbol me encanta

Asegurando que llega "con una madurez muy buena", el primer refuerzo de Universidad Católica para el segundo semestre, Sebastián Sáez se declaró "más que contento" de arribar a la precordillera, ya que "era un anhelo".

En conversación con Los Tenores, "Sacha" admitió que "he corregido cosas de joven que no las veía" y "cuando me fui de Audax (Italiano) dije que sería lindo volver. Volví a Chile porque el fútbol me encanta. El desafío deportivo es muy grande".

"Sé de los objetivos que implica una gran institución como Católica. En lo personal, me gustaría sumarme al proyecto (...) El lunes cuando lleguemos a entrenar tendremos la charla con el plantel y el técnico (Beñat San José)", manifestó.

Sáez destacó la campaña que tiene a los cruzados en el primer puesto después de seis meses, porque "del partido uno mantenerse puntero es un mérito grande de los jugadores y cuerpo técnico. He visto algunos partidos, lo que genera en cada partido a cancha llena, muy entusiasmado".

¿Cómo es la liga de Emiratos Árabes? "Es competitiva. Han pasado grandes jugadores que han tenido gran pasado en otras ligas y llegan a allá y no pueden encajar y terminan yéndose", explicó.

Consultado sobre quién será su mayor socio en Católica, Sáez no ocultó su admiración por Diego Buonannotte, quien "es un gran jugador. Hace muchos años que lo veo. Sé la calidad de jugador que es".

"Hay otros también que juegan muy bien: (David) Henríquez, (José Pablo) Fuenzalida, (Luciano) Aued. Hay muchos jugadores de buen pie. Más que feliz por formar parte de este plantel", comentó el "Sacha".

Por último, el nuevo delantero reveló cómo son las comidas en Emiratos Árabes. "Uno puede conseguir lo que sea en supermercados, restaurantes, se puede conseguir de todo".

"Sí se extrañan algunos sabores, por ejemplo, cuando estaba en Chile extrañaba el pescado y que pude disfrutar de nuevo cuando volví", concluyó.