Sabino Aguad y su autocrítica por llegada de Arias: 'Nos equivocamos, fue un error'

Sabino Aguad habló por primera vez tras su salida de la Universidad de Chile luego de una seguidilla de problemas públicos.

El exgerente deportivo de los azules confesó que la llegada de Alfredo Arias se realizó de una mala forma, debido a la situación que vivía en aquel entonces Frank Kudelka. "Fue un error de varios. Lo hicimos mal, deberíamos haberle dicho a Arias que se fuera, haber puesto un interino y que su llegada fuera limpia".

Sobre las críticas públicas que realizó Johnny Herrera sobre su gestión, Aguad insiste que aún no es tiempo de pensar en una eventual renovación del portero. "Johnny se enredó. Lo único que pude haberle dicho, es que el tema de su contrato no lo íbamos a ver ahora. Es el capitán histórico del equipo, pero tiene 38 años y hay que esperar. No digo que haya mentido. Insisto, creo que se confundió"

Tras la frustrada llegada de Luis Jiménez, Aguad confesó que fue el mismo Frank Kudelka que no lo quiso en su equipo. "El propio Kudelka nunca lo pensó como refuerzo. No lo quiso tres veces, y lo pidió cuando faltaban tres días para presentar la lista de buena fe. Ahí, ya había firmado en Palestino".

Aguad dejó su cargo en abril tras las constantes críticas recibidas durante su gestión.