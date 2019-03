Sabino Aguad y posibilidad de nuevo técnico: 'Si tenemos suerte esperamos tenerlo a la brevedad'

Sabino Aguad analizó la salida de Frank Kudelka por malos resultados durante el arranque de la temporada.

El gerente deportivo de los azules aseguró que hicieron un balance y se terminó por consolidar la salida del técnico. "Por supuesto hay culpas nuestras y personales. Todo eso lo hablamos ayer y hoy el técnico dejo de ser técnico de Universidad de Chile".

Sobre la llegada del nuevo entrenador y la opción que llegue Alfredo Arias, Aguad confesó que se mantienen en constante contacto con técnicos y jugadores. "Nosotros tenemos una secretaría técnica que está viendo jugadores, rivales y técnicos es algo que debe estar preparados para estos momentos. Siempre estamos en contacto y esta no es la excepción".

De paso, Aguad descartó una mala relación con el exentrenador azul. "El técnico en este mismo lugar dijo hace dos emanas que teníamos una gran relación. Que teníamos contacto a diario. Jamás me dijo algo negativo".

Pensando en el partido ante Universidad de Concepción, el gerente deportivo de los azules señaló que no habrá un técnico interino. "Estamos en contacto con varios entrenadores, si tenemos suerte esperamos tenerlo a la brevedad. No estamos pensando en interinato por el momento. Queremos apurarlo. Estamos en negociaciones, no daremos nombres. No tenemos definido y a nadie firmado".

El duelo entre Universidad de Concepción ante Universidad de Chile será el día sábado a las 18:00 horas.