Sabino Aguad suena como opción para reemplazar a Ronald Fuentes en la U

Uno de los principales focos de críticas con respecto al momento que atraviesa la U es la gestión de Ronald Fuentes, gerente deportivo de los azules.



El momento del otrora defensor de los laicos no es fácil y ya algunos medios apuntan a que el otrora capitán del equipo dejará la tienda estudiantil a finales de año.



En ese sentido, desde As informaron que el nombre de Sabino Aguad es el que tendría el directorio para suplir a Fuentes en el cargo, en una opción avalada por su buena gestión en el pasado en el puesto y la cercanía con la concesionaria.



De hecho, el ingeniero actúa en la actualidad como asesor externo, por lo que no sería extraño verlo nuevamente dentro de la escuadra laica.