Sabino Aguad sobre fichaje de Jeisson Vargas: 'No nos hemos puesto plazos'

Sabino Aguad, gerente deportivo de Universidad de Chile se refirió a la situación de las negociaciones por contar con Jeisson Vargas durante la próxima temporada.

El delantero del Monreal Impact aún no oficializa su vínculo con el cuadro azul, por eso Aguad no quiso referirse a los tiempos definitivos para sellar el traspaso. "No nos hemos puesto plazos. Estamos esperando respuestas de los representantes, que es con quienes nosotros hablamos, y del club".

Sobre Gabriel Torres no se quiso referir, pues podrían entorpecerse las negociaciones. "Estamos a la espera de respuestas. Nosotros no hablamos de refuerzos, salvo lo que se sabe que es lo de Jeisson, del resto no hablamos".

Los azules juegan el domingo ante Cobreloa en Calama por la tradicional "Noche Naranja" a las 17:00 horas.