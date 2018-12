Sabino Aguad: 'Hoy no hay acuerdo con Soteldo y de momento no está considerado'

En conferencia de prensa entre Carlos Heller y Sabino Aguad, la plana directiva de Azul Azul comunicó de momento no cuentan con el volante venezolano Yeferson Soteldo para la próxima temporada.

"El tema está zanjado, se manejaron las cifras e hicimos esfuerzos y ellos hace varios días saben que no siguen en la U. Hoy no hay acuerdo con Soteldo y de momento no está considerado. En el fútbol no existe el cerrado, con esa cifra no seguiría lo podemos decir que es cerrado para siempre", manifestó el gerente deportivo de los azules, Sabino Aguad.

Además, sobre la continuidad de Rafael Vaz, también manifestaron que hubo cambios en los montos económicos. "Hemos hablado con Vaz estamos en la espera de su respuesta. Nos cambiaron las condiciones económicas hay que pensar si vamos por el o por otra opción".

De esta manera, agarra fuerza la opción de contar con Carlos Quintana o Sergio Vittor para la próxima temporada.

Sobre el interés de los azules por Bebelo Reynoso, aseguraron que se encuentran haciendo las tratativas. "Reynoso pertenece a Boca y la llamada que tuvimos fue que mientras que no termine todo, no se sienta a negociar. Es potencialmente un refuerzo pero no está de momento con nosotros".

Los azules se sumarán el 3 de enero a los trabajos de pretemporada y esperan que con refuerzos ya ratificados.