Sabella y su lucha contra el cáncer: "Si a mis alumnos les pedía el 100%, yo también debía darlo"

En extécnico de la selección argentina, Alejandro Sabella, recibió un reconocimiento de la Universidad Nacional de La Plata, y en su contacto con los alumnos, el entrenador aprovechó para dejar entregar algunos consejos, además de entregar un emocionante relato sobre la el complicado cáncer que tuvo que enfrentar.

"La búsqueda de conocimiento es una actitud permanente de humildad, sacrificio, lucha, estudio y tiene, como las monedas, dos caras: el estudiar y el aprender. El alumno del maestro y el maestro del alumno", comenzó diciendo en la charla de Sabella

Pero el momento más emotivo fue cuando se refirió a la enfermedad que lo tuvo en jaque.

"Cuando yo estaba peleando para ver si seguía acá con ustedes o me iba para el otro lado, me acordé lo que les decía a mis alumnos, a mis jugadores: 'No pueden dar menos del 100%'. Y si se los pedía a ellos, yo también debía darlo y luchar para mantenerme con vida", indicó.