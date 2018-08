Saavedra y su trancada con la cabeza: "Fue lo primero que se me vino a la mente"

Ignacio Saavedra ha sido una de las grandes sorpresas de la UC en la segunda rueda del Torneo Nacional. El volante, de 19 años, se ganó un puesto de titular en el equipo de Beñat San José y en la última fecha fue comparado con Arturo Vidal por su trancada con la cabeza ante Curicó Unido.

"Fue una jugada muy rápida, estaba muy concentrado en el balón y fue lo primero que se vino a la mente fue meter la cabeza. Tal vez es algo que me caracteriza, porque siento que si lo tenía que hacer en algún momento lo iba a hacer", dijo en su primera conferencia de prensa.



No obstante, aseguró que "las comparaciones no creo que sean buenas. Me molestaron un poco tanto acá como en la selección, pero lo tomo bien".

Por otro lado, el volante contó los motivos por los que dejó Colo Colo a los 13 años para recalar en la UC: "Fue una decisión que tomamos en familia y fue lejos la mejor decisión. Estamos todos muy contentos. Lo que nos ha dado Católica ha sido muy bueno, como familia y yo estoy muy agradecido y siempre lo voy a estar".



"Me he sentido muy bien por el apoyo que me han dado mis compañeros, el cuerpo técnico, eso ha sido fundamental para poder demostrar lo que soy como jugador. En la semana tengo que seguir trabajando igual, porque la competencia es muy dura", agregó.