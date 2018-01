Ryan Giggs fue presentado como nuevo DT de Gales

Ryan Giggs fue presentado este lunes como nuevo director técnico de la selección de Gales.



"Nuestros próximos desafíos son la Liga de Naciones y la clasificación para la Eurocopa 2020. Me entusiasma, estoy impaciente por empezar a trabajar para estos partidos cruciales", fueron sus primeras palabras como entrenador.



El galés de 44 años llega en reemplazo de Chris Coleman, quien no pudo conseguir la clasificación al Mundial de Rusia.



Giggs jugó 64 veces por los "Dragones" entre 1991 y 2007, además de haber disputado 963 partidos con la camiseta del Manchester United.





