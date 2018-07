Rusia derrotó a España por penales y se clasificó a cuartos de final

Rusia dio la gran sorpresa del Mundial y eliminó a España tras imponerse por 4-3 en los lanzamientos penales.

En el inicio del partido, Serguéi Ignashévich marcó en propia puerta a los 12' del PT, tras intentar detener un remate de Sergio Ramos luego de un balón detenido.



No obstante, cinco minutos antes del descanso, Gerard Piqué cometió mano en el área y Artem Dzyuba puso la paridad a través del punto penal.



En el complento, la "Roja" intentó por todos lados pero no pudo vencer a Akinfeyev y se fueron al alargue.



Tras 30' de tiempo extra, Rusia y España no se sacaron ventajas y tuvieron que ir a los lanzamientos penales, donde el anfitrión se impuso por 4-3, luego de que Koke y Iago Aspas fallaran sus tiros.