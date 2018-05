Treinta y seis años de su última participación en un Mundial, Perú se prepara para volver a una Copa del Mundo. El estreno será ante Dinamarca el próximo 16 de junio, luego se medirá con Francia y cerrará su participación en la fase de grupos ante Australia.

Frente a la larga ausencia, la selección incaica editó un video para mostrarles a sus rivales quiénes son, cómo es el pueblo peruano y por qué no será un equipo fácil en Rusia 2018.

Dear @Socceroos,



It will be an honor to compete against you in the @FIFAWorldCup. As you know, we have been away from the FWC for a long time, that is why we have prepared this video to remind you of who we are.



See you soon.#ArribaPeru pic.twitter.com/6xJiNojd40