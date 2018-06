Rusia 2018: El calendario de la primera semana del Mundial

Este jueves comienza el Mundial de Rusia 2018, donde el anfitrión disputará el primer partido válido por el Grupo A ante Arabia Saudita (11:00).



Un día después, Egipto y Uruguay medirán fuerzas a partir de las ocho de la mañana. La jornada la continuarán Marruecos vs Irán (11:00) y Portugal vs España (14:00), en lo que promete ser uno de los duelos más destacados de la fase de grupos.



Posteriormente, Argentina hará su debut ante Islandia, mientras que Brasil y México cerrarán la primera semana de la Copa.



Jueves 14 de junio:



-Rusia vs Arabia Saudita (11:00)



Viernes 15 de junio:



-Egipto vs Uruguay (08:00)

-Marruecos vs Irán (11:00)

-Portugal vs España (14:00)



Sábado 16 de junio:



-Francia vs Australia (06:00)

-Argentina vs Islandia (09:00)

-Perú vs Dinamarca (12:00)

-Croacia vs Nigeria (15:00)



Domingo 17 de junio:



-Costa Rica vs Serbia (08:00)

-Alemania vs México (11:00)

-Brasil vs Suiza (14:00)



Alemania, último campéon en Brasil 2014.