Ruiz-Tagle y supuesto regalo de Baeza a la barra: "El jugador nos ha señalado que no lo ha hecho"

El presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, conversó con los medios en el Monumental y se refirió a la polémica por la supuesta donación de una camiseta por parte de Claudio Baeza a la Garra Blanca.



"Acá se está hablando de un regalo de camisetas con ciertos propósitos y hasta ahora el jugador nos ha señalado que no lo ha hecho. No tenemos por qué no creerle", dijo el mandamás albo.



"Viendo los únicos registro que nosotros tenemos sobre la entrega de camisetas al jugador, este no registra retiro de los últimos dos meses (...) Solamente vamos a avanzar en el tema y esperamos que se soluciones de una forma positiva", agregó.



Además, Ruiz-Tagle aseguró que los jugadores del Cacique están al tanto del reglamento: "Hay una legislación muy clara al respecto. Se han hecho inducciones con el primer equipo respecto al tema. La intención de Colo Colo es cumplir con todas las normas vigentes al respecto".



Al ser consultado por una posible denuncia de la ANFP, el presidente de la concesionaria confirmó que "no hemos tenido aún comunicación con el directorio de la ANFP".



No obstante, no ocultó su preocupa por el tema. "Hemos hecho ya las primeras averiguaciones. El testimonio del jugador ya lo hemos señalado y esperamos que se resuelva de manera positiva", concluyó.