Ruiz-Tagle: "Volví a Colo Colo porque me ha dado los momentos más felices de mi vida"

Gabriel Ruiz-Tagle entregó una conferencia de prensa este miércoles en el Monumental para explicar sus políticas y definir el futuro dirigencial de Colo Colo.



Al ser consultado por la continuidad de Pablo Guede en la banca, el exministro del Deporte lo respaldó en el cargo y aseguró que "tiene las condiciones para sacar los desafíos que tenemos pendientes. El directorio le ha reiterado que quiere que se quede en Colo Colo y saquemos estos desafíos adelante".



Pese a las buenas intenciones, Ruiz Tagle señaló que no puede asegurar su permanencia, debido a que "es un desafío que él tiene que tomar. No nos corresponde fijar un plazo".

Respecto a la publicación de El Mercurio por un plan alternativo ante una partida del técnico argentino: "No tenemos un "plan B", no hemos hablado con ningún otro profesional para ningún cargo".







Además, hizo un llamado a los hinchas albos para "apoyar a Colo Colo. Muchas veces pasa por apoyar al técnico. Cuando pasa un mal resultado la gente se molesta, pero no podemos crucificar a nuestro técnico y jugadores por un mal momento. Ojalá todos los estamentos de Colo Colo estemos pensando en la misma línea".



Pese a que hace algunos años afirmó que no volvería al club, el presidente de ByN argumentó su decisión. "No estaba en mis planes. En las últimas dos semanas se acercó un grupo muy importante de accionistas y me solicitaron integrarme nuevamente debido a las precarias situaciones del club en algunas materias. Me sentí obligado a volver, porque este club me ha dado los momentos más felices de mi vida", detalló.



Al ser consultado por su vínculo en el pasado con la Garra Blanca, el exsubsecretario expresó: "Tuvimos contacto con las barras, deberíamos haber sido más prolijos. Pero nuestra responsabilidad era garantizar la seguridad de las personas que estaban adentro. Hoy hay una ley que regula este tipo de relaciones que están prohibidas y tenemos que actuar acorde a eso".



Por último, reconoció que "no lo haría de nuevo, pero en ese momento era muy difícil buscar formas muy diferentes de garantizar que la gente no tuviera problema".