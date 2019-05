Ruiz-Tagle sobre Mosa: 'Sería un gesto que lo enaltecería dar un paso al costado'

En el marco de la realización del Consejo de Presidentes de la ANFP, el actual presidente de Blanco y Negro, Gabriel Ruiz-Tagle, se despidió de sus pares y comentó acerca del momento que atraviesa Colo Colo a nivel dirigencial, en donde tuvo una recomendación para Aníbal Mosa.



"Ha sido un gran responsable de estos problemas. Sería un gesto que lo enaltecería dar un paso al costado. Si se analiza el comportamiento que ha tenido, no ha sido una colaboración para nada en la unidad de Colo Colo ni en la consecuencia de objetivos comunes", dijo.



A juicio de Ruiz-Tagle, "el directorio está enfermo y debe ser reemplazado por personas que incorporen una visión distinta, que es querer el bien de Colo Colo por encima de objetivos personales. Y el Club Social también debe incorporarse a esta reflexión".



El presidente de la concesionaria consideró que este tipo de situaciones no solo afectan al Cacique, sino que también al fútbol chileno, puesto que "la imagen de los dirigentes es algo que se lesiona, y en la medida que no prevalezca el respeto mutuo, el trabajo en conjunto, la ausencia de descalificaciones, al fútbol le va a costar recuperar una imagen de legitimidad y seriedad que necesita".